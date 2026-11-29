Jannik Sinner è da tempo arrivato al punto di potersi confrontare, per qualità di rendimento, con alcuni dei più grandi giocatori della storia del tennis. Anche da una stagione finita anzitempo saltano fuori numeri che lo collocano proprio lì, come l’efficienza del triennio 2024-2026, nel quale l’azzurro ha mantenuto una percentuale di vittorie superiore al 90% in ogni singola stagione. Così facendo è entrato in un club esclusivo che prima comprendeva Jimmy Connors, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Roger Federer e nessun altro. Lo ha fatto disputando meno partite rispetto a ciascuno di loro, condizionato dall’attuale problema fisico e dalla spiacevole sospensione di tre mesi scontata nel 2025 per la vicenda Clostebol.

Il numero di partite

La quantità di match è un fattore da tenere a mente, perché con più partite giocate e un periodo più lungo di sforzo fisico, si alzano anche le probabilità di sconfitta, seppur di poco visto il giocatore in esame. Allo stesso tempo, torna buono un punto di vista critico sul sovraffollamento del calendario del Tour e sull’effetto che ha sulla salute dei propri campioni. La maggior parte dei record ottenuti da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si riscontrano infatti nella qualità dei numeri più che nella quantità, più picchi e meno continuità (questa statistica, per quanto su un triennio, si appoggia per l’appunto a una percentuale), ed è infatti approfittando di questo che Alexander Zverev si è meritato la posizione di numero uno al mondo. Tornando a uno sguardo generale, la speranza è di non trovarsi in futuro limitati a elencare record di precocità, al costo di quelli di longevità.

I numeri

Ecco la statistica completa dei giocatori con almeno tre stagioni consecutive sopra il 90% di vittorie nel circuito maggiore:

Jimmy Connors, dal 1974 al 1976

1974: 95,9% (98 partite)

1975: 91,9% (86 partite)

1976: 91,7% (109 partite)

Bjorn Borg, dal 1977 al 1980

1977: 91,8% (85 partite)

1978: 91,9% (86 partite)

1979: 93,3% (90 partite)

1980: 92,1% (76 partite)

Ivan Lendl, dal 1985 al 1987

1985: 92,3% (91 partite)

1986: 92,5% (80 partite)

1987: 91,4% (81 partite)

Roger Federer, dal 2004 al 2006

2004: 92,5% (80 partite)

2005: 95,3% (85 partite)

2006: 94,8% (97 partite)

Jannik Sinner, dal 2024 al 2026