Carlos Alcaraz ha agevolmente vinto al proprio esordio nella Final Eight di Coppa Davis 2026, superando Arthur Fery con il punteggio di 6-2 6-1 e portando alla Spagna il punto decisivo per la qualificazione alla finale di domenica 29 novembre contro l’Italia. Pur avendo allungato a 16 la striscia di vittorie consecutive, l’attuale numero 3 del mondo non si è detto ancora al meglio fisicamente. Durante la conferenza stampa, infatti, Alcaraz ha ammesso: “Se mi dovessi sentire al 100% fisicamente potrei essere ancora più in fiducia“. Ciononostante, “Carlitos” ha ammesso di essere pronto per l’atto finale della Coppa Davis: “Abbiamo più ambizione che mai, sarà un giorno estremamente importante”.

Ritorno in Davis

Nonostante il problema muscolare accusato nella partita contro Daniil Medvedev al round robin delle ATP Finals 2026, Alcaraz ha voluto partecipare alla fase finale della Coppa Davis. Già nel 2025, il 7 volte campione Slam aveva dovuto dare forfait per un guaio fisico: “Ero molto dispiaciuto, non è stato facile guardare la Final Eight da casa. È un onore essere qui in salute e pronto per giocare la finale”.

Contro l’Italia, lo spagnolo potrebbe ritrovare Flavio Cobolli, sconfitto 6-4 6-1 nella recente partita valida per il “Gruppo Lendl” delle ATP Finals. A tal proposito, Alcaraz ha detto: “Flavio rimane sempre un Top 10, non importa se è arrivato qua con poche vittorie. Farò del mio meglio, non bisogna mai dare per scontato che si vincerà la partita“.

Tra doppio e emozioni

Sempre in ottica finale, il classe 2003 ha commentato un suo eventuale impiego nel doppio: “In caso di parità, se ci fosse bisogno di me nel doppio io sarei pronto al 100%, però abbiamo una coppia molto forte con Pedro Martinez e Granollers”. Lo spagnolo ha poi concluso descrivendo le emozioni provate tornando ad indossare la maglia “roja”: “Giocare la Coppa Davis è diverso dal giocare per me stesso, disputare una finale per il mio Paese è speciale. Le emozioni saranno davvero intense e potranno giocare un ruolo sia in positivo che in negativo“.