La Spagna raggiunge l’Italia in finale di Coppa Davis. Dopo il successo di Rafael Jodar nel primo singolare contro Cameron Norrie, ci pensa Carlos Alcaraz a chiudere i conti, superando Arthur Fery in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 10 minuti. Il numero uno spagnolo firma così il punto decisivo e regala alla propria nazionale la possibilità di giocarsi il titolo.

L’avvio di partita del murciano è particolarmente convincente. Alcaraz conquista i primi tre game, mostrando grande naturalezza negli scambi e una buona condizione, nonostante non sia ancora al 100% della forma. Lo spagnolo, che nella giornata di ieri si era allenato bene, riesce fin dalle prime battute a imporre il proprio ritmo. Fery fatica a trovare le contromisure al tennis dell’avversario e subisce la maggiore qualità e intensità del numero uno iberico. Il britannico non riesce a contrastare l’iniziativa di Alcaraz, che porta a casa il primo parziale senza particolari difficoltà.

Nel secondo set lo scenario non cambia. Alcaraz continua a comandare il gioco e trova immediatamente il break, mettendosi nelle condizioni di gestire il vantaggio. Fery prova a fatica a restare aggrappato alla partita, ma il divario tra i due appare evidente e lo spagnolo non concede alcuna opportunità di rientro al suo avversario.

Sotto gli occhi soddisfatti del capitano David Ferrer, Alcaraz completa così il proprio lavoro e consegna alla Spagna il pass per l’ultimo atto della competizione. Sarà quindi ancora Italia-Spagna, proprio come nell’edizione del 2025: le due nazionali si ritroveranno una di fronte all’altra per contendersi la Coppa Davis.

Le parole di Carlos Alcaraz a Super Tennis

Carlos Alcaraz ha commentato la qualificazione della Spagna alla finale di Coppa Davis, soffermandosi anche sulla sfida contro l’Italia e sull’atmosfera che si aspetta di trovare in campo domenica.

“È un privilegio trovarsi in questa posizione. Abbiamo fatto di tutto per arrivare fin qui, per raggiungere la finale. Abbiamo lottato in ogni occasione e siamo davvero felici. Giocare la seconda finale consecutiva di Coppa Davis per la Spagna è un enorme onore e dimostra che il tennis spagnolo sta attraversando un grande momento”.

Il murciano ha poi guardato alla sfida contro gli azzurri, senza nascondere l’entusiasmo per l’ultimo atto della competizione: “Affronteremo l’Italia e sicuramente non sarà facile, ma sono entusiasta di questa sfida. Sono davvero felice di avere questa opportunità“.

Alcaraz ha infine rivolto un appello al pubblico spagnolo, auspicando un sostegno importante sugli spalti: “Domani sarà una giornata straordinaria per noi, molto importante. Oggi è stato incredibile, per l’atmosfera e l’energia che si sono respirate nello stadio. Domani contro l’Italia chiedo almeno un 50-50 (ride, ndr.), non pretendo molto: vorrei semplicemente che si sentissero anche i tifosi spagnoli”.

E ha concluso: “Abbiamo visto nelle sfide dell’Italia il boato, il sostegno e l’energia del pubblico. Anche noi spagnoli sappiamo farci sentire. Sono sicuro che domani ci faremo sentire e daremo tutto, perché abbiamo tantissima voglia di giocare questa finale”.