Rafael Jodar batte Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1 ora e 32 minuti e regala alla Spagna il primo punto nella semifinale di Coppa Davis contro la Gran Bretagna. Il classe 2006 conferma il proprio ottimo momento e supera il britannico per la terza volta in altrettanti confronti diretti, mantenendo il 100% di vittorie contro il tennista inglese. Un successo importante per la formazione spagnola, che parte così con il piede giusto nella sfida per un posto in finale.

L’avvio di Jodar è praticamente perfetto. Lo spagnolo conquista il primo set con un netto 6-2 in appena 31 minuti, mostrando una notevole maturità e una qualità di gioco che mette immediatamente in difficoltà Norrie. Il tennista iberico si dimostra particolarmente efficace al servizio, trovando grande continuità con entrambi i fondamentali e concedendo pochissimo all’avversario. L’85% di punti vinti con la prima di servizio racconta bene la solidità mostrata nella prima frazione, ma a impressionare è soprattutto la capacità di comandare gli scambi, prendere l’iniziativa e togliere tempo al britannico. Una prestazione di grande personalità, soprattutto considerando il peso della posta in palio e l’importanza di sbloccare una semifinale così delicata.

Anche nel secondo set il giovane spagnolo riparte con grande determinazione, confermando quanto di buono mostrato nella prima frazione. Sul 2-1 arriva il break in suo favore, con il madrileno che sembra poter prendere definitivamente il controllo del parziale. Norrie, però, non si arrende e riesce progressivamente a rientrare in partita, trovando maggiore continuità negli scambi e mettendo in difficoltà il classe 2006. Il britannico recupera lo svantaggio e, approfittando di qualche passaggio a vuoto dello spagnolo, riesce addirittura a portarsi sul 5-4, avvicinandosi alla possibilità di allungare l’incontro al terzo set. Nel momento più delicato, tuttavia, il diciannovenne ritrova lucidità e qualità, reagendo alla pressione dell’avversario. Il finale premia il talento del madrileno, che alza nuovamente il livello del proprio tennis, recupera lo svantaggio e conquista tre game consecutivi, chiudendo la seconda frazione sul 7-5 e consegnando alla Spagna il primo punto della semifinale.

Per Jodar arriva così la seconda vittoria su due incontri disputati in questa edizione della Coppa Davis, dopo il successo ottenuto contro l’austriaco Jurij Rodionov nei quarti di finale.

Le parole di Jodar a Super Tennis

Il tennista spagnolo ha commentato le difficoltà incontrate nel corso della partita, sottolineando l’importanza della mentalità e dell’orgoglio di rappresentare il proprio Paese: “È stata una partita molto difficile, soprattutto perché ho subito un break mentre ero al servizio. Ho cercato semplicemente di concentrarmi sul mio gioco e sulle mie cose. Rappresentare la Spagna è sempre qualcosa di speciale, sono davvero felice per la vittoria e per come sono riuscito a chiudere l’incontro”.

Successivamente, spazio alle parole dedicate al gruppo e al sostegno del pubblico, con uno sguardo anche al prossimo impegno della squadra: “È incredibile, sono davvero grato di averlo con noi in squadra. Siamo un gruppo molto unito e abbiamo un obiettivo da raggiungere. La sfida non è ancora finita, adesso arriverà Carlos (Alcaraz, ndr.) e sono sicuro che darà tutto, anche grazie al sostegno di tutto il pubblico. Voglio quindi ringraziare tutti coloro che sono venuti a sostenerci“.