È ancora una volta il doppio decisivo a regalare il passaggio del turno all’Italia nella Coppa Davis 2026. Come accaduto nel quarto di finale contro la Corea del Sud, gli azzurri si impongono per 2-1 nella semifinale con la Repubblica Ceca e staccano il pass per l’ultimo atto della competizione. La squadra capitanata da Filippo Volandri raggiunge la quarta finale consecutiva grazie al successo di Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, che hanno avuto la meglio in rimonta su Jiri Lehecka e Tomas Machac con il punteggio di 3-6 6-1 7-6(4) dopo un’ora e 58 minuti di gioco.

Paga dunque la scelta di Volandri, frutto anche delle condizioni di Matteo Berrettini, di mettere in campo una coppia che aveva disputato prima un solo incontro ufficiale all’ATP 250 Sofia del 2021 nel primo turno perso contro i brasiliani Marcelo Demoliner e Rafael Matos con il punteggio di 6-3 7-6(8).

Prosegue così la corsa dei tre volte campioni in carica sul cemento indoor della BolognaFiere Arena: per conquistare il quarto titolo di fila l’Italia affronterà la vincitrice della semifinale tra Gran Bretagna e Spagna.

L’emozione di Vavassori e Musetti

“È bellissimo. È pazzesco, ragazzi – le parole di Vavassori nel post partita -. Questo è il più grande sogno di noi giocatori, cioè non c’è nient’altro di meglio. La squadra, l’amicizia, l’unione, il pubblico, l’atmosfera: giocare in Italia è incredibile. Questa vittoria è per la mia famiglia, per tutti quelli che ci guardano da casa e la dedichiamo a tutti gli italiani. Io ho avuto l’onore di giocare con due campioni. Continuavo a ripeterglielo: ‘Sei un campione, cioè credici perché sei un campione’. Non c’è cosa più bella che giocare con Matteo e con lui, che sono due miei grandi amici“.

Questa invece l’emozione di Musetti: “Per me è stato un onore entrare con Vava. Avevo detto a inizio settimana che volevo riscattarmi, credo che non potevo desiderare giornata migliore, onestamente. Siamo un gruppo coeso e unito. Abbiamo affrontato varie sfide: quella con la Corea è stata tosta, ma veniamo da tre Davis vinte dove non è mai andata liscia, ecco. Quindi mi aspetto assolutamente questo atteggiamento anche in finale“.