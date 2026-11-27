Tutto da rifare per l’Italia: sarà il doppio a decidere la semifinale di Coppa Davis 2026 contro la Repubblica Ceca. Dopo il successo di Lorenzo Musetti su Jakub Mensik per 6-3 6-4, Flavio Cobolli si è arreso al numero 14 del mondo Jiri Lehecka con il punteggio 6-2 1-6 6-3 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Seconda sconfitta nel torneo per il tennista romano, che nel quarto di finale con la Corea del Sud aveva ceduto a Soonwoo Kwon. Per Cobolli si tratta anche della sesta sconfitta consecutiva: l’ultimo successo risale al primo turno dell’Atp 500 di Vienna vinto contro Grigor Dimitrov. Al secondo turno del torneo austriaco era poi arrivato il ritiro nel derby contro Matteo Berrettini a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.

Sul cemento indoor della BolognaFiere Arena, la squadra capitanata da Filippo Volandri dovrà appellarsi alla coppia Musetti/Vavassori per continuare la corsa alla difesa dei tre titoli consecutivi conquistati tra il 2023 e il 2025. Per i cechi anche Tomas Berdych cambia in corsa e sceglie Lehecka/Machac. In palio un posto nella finale contro la vincitrice della sfida tra Spagna e Gran Bretagna.