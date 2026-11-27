Direttamente da Torino, dove si sono disputate le Nitto ATP Finals conclusesi con la vittoria di Carlos Alcaraz, il direttore Alessandro Nizegorodcew ha intervistato Davide Vavassori, papà e allenatore di Andrea Vavassori. Il torinese ha ripercorso la carriera di ‘Wave’, cominciata da singolarista prima di specializzarsi nel doppio, disciplina che gli ha permesso di conquistare risultati importanti come i Masters 1000 di Miami e Roma (2026) e i 4 titoli Slam nel misto in coppia con Sara Errani.

Gli inizi: il campo del nonno e il ruolo di padre-allenatore

Per Andrea tutto parte a Tetti Neirotti su un campo in asfaltato costruito dal nonno. Papà Davide ha raccontato un aneddoto interessante che per la coppia Vavassori ha rappresentato l’inizio del loro percorso insieme. “C’era questa crepa nel campo e guardandola un giorno mi ha chiesto: ‘Ma secondo te ce la posso fare? A che punto sono del percorso? Come la vedi?’. Io avevo questa crepa davanti e ho detto: ‘Guarda, secondo me tu adesso sei qui’, indicando una ventina di centimetri di questa crepa. ‘C’è un lungo percorso da fare, però sarà interessante vedere dove potrai arrivare. Ce la metteremo tutta per farcela, per arrivare più lontano possibile’. E così siamo partiti”.

Vavassori ha parlato anche del ruolo di padre-allenatore e del rapporto con il figlio, evidenziando la sua mentalità e professionalità. “Andrea è sempre stato, e ancora adesso è, un professionista pazzesco, un lavoratore incredibile, ha il pilota automatico. Bisogna solo guidarlo, aiutarlo nelle scelte e supportarlo in alcuni momenti molto delicati di una carriera del genere. Io sono un grande sacco da pungiball, perché ogni tanto devo assorbire delle cose che sono naturali – ha proseguito il piemontese –. Sono un buon parafulmine: so benissimo che ogni tanto mi piglio qualche botta, perché è uno sport che ti porta al limite tutti i giorni. Ogni giorno sei messo alla prova: c’è il campo, ma anche il fuori, gli articoli, i social. Lui è molto ambizioso, quindi sente la pressione, e con questo calendario infinito dove non si finisce mai bisogna essere quasi dei supereroi per arrivare in fondo mentalmente ed essere equilibrati per tanti anni consecutivi”.

Dalla svolta…

Il salto dal singolare al doppio ha rappresentato la svolta per la carriera di ‘Wave’, diventato uno dei migliori doppisti del mondo. Le sessioni di allenamento, però, non sono cambiate: “Noi come tipologia di allenamento non facciamo un lavoro così specifico sul doppio: io lo alleno a 360 gradi, lui è pronto a giocare in qualsiasi momento il singolo. Molte volte in allenamento facciamo dei match con dei singolaristi, è capitato anche l’anno scorso a Montecarlo con Darderi. Con tutti quelli con cui si cimenta si capisce che potrebbe tranquillamente provare a giocare molto bene anche in singolo”.

Davide ha riflettuto sui fattori che hanno portato a questa importante scelta. “Tutto è stato influenzato purtroppo anche da alcuni imprevisti: lui ha avuto una piccola lesione al gomito dove alcuni medici prospettavano l’operazione. Siamo riusciti a trovare una via diversa, però devi essere predisposto mentalmente alla sofferenza e all’applicazione quotidiana, altrimenti non funziona. Questo ha condizionato in alcuni momenti il fatto di fare la doppia carriera che è molto impegnativa: fare le qualificazioni del singolo, poi giocare il doppio e arrivare in fondo. Fare più di 100 partite è emotivamente e fisicamente molto logorante. Secondo me lui aveva le possibilità di entrare nei primi 100 e addirittura 60-70. Poi, però, sono cambiate le regole, hanno portato i Masters 1000 a due settimane: vuol dire che il tempo a tua disposizione è limitatissimo”.

…al sogno Slam e l’obiettivo numero 1

Dopo un’analisi approfondita, la coppia Vavassori ha deciso di dedicarsi interamente al doppio. “Poi sono arrivati dei grossi risultati, ci siamo parlati e abbiamo detto: ‘Le scelte sono queste. Tu sei ancora giovanissimo, ma cosa facciamo? Ci dedichiamo a una carriera in singolo che ti può portare magari ad arrivare anche top 50?’. Alla fine gli ho fatto vedere Wikipedia e gli ho detto: ‘Adesso hai 4 Slam di misto, 3 finali Slam, 2 Masters 1000, 2 Coppe Davis. È meglio essere uno dei tanti o uno dei pochi?’. Uno dei pochi vuol dire avere il tempo per diventare uno dei più grandi doppisti italiani di tutti i tempi, con obiettivi ambiziosi: il suo best ranking è stato numero 6, ma in testa ha di poter diventare numero 1”.

Nella carriera di Andrea, vincitore di 18 titoli nel circuito maggiore (13 in doppio e 5 nel misto), manca solo il trionfo in uno Slam. Campione allo US Open (2024, 2025) e al Roland Garros (2025, 2026) con l’amica e connazionale Sara Errani, ‘Wave’ ha raggiunto 3 finali Major (Australian Open 2024 e 2025 e Roland Garros 2025) al fianco di Simone Bolelli, senza mai riuscire a spuntarla. “Dobbiamo risolvere il tabù dello Slam. Il primo probabilmente non eravamo ancora maturi per raggiungerlo, eravamo quasi impreparati a gestirlo. Nel secondo c’eravamo a un pelo e per due episodi ci è sfuggito di nuovo a Melbourne. Il terzo a Parigi. E poi quest’anno abbiamo fatto una semifinale dove purtroppo Simone si è infortunato: per quello che avevo visto in allenamento e nelle partite giocate, poteva essere quello giusto”.

La separazione con Bolelli e la coppia con Arevalo

Dopo tre anni insieme e i grandissimi risultati raggiunti, Vavassori e Bolelli si sono separati, concludendo alle Finals di Torino la loro collaborazione. “Tutto è nato dopo gli US Open: c’era l’esigenza di dare una svolta, di cambiare qualcosa dopo tre anni splendidi – ha raccontato papà Davide –. Simone è stato sempre squisito: accettava sempre le analisi pre e post match ed è raro trovare tanta disponibilità in un giocatore con il suo curriculum e uno Slam in bacheca. Ci sono stati alti e bassi, fino al trionfo di Roma con il papà di ‘Bole’ che non stava tanto bene”.

La scelta è ricaduta sull’ex numero 1 del mondo e 3 volte vincitore Slam Marcelo Arevalo. “Ci servivano nuove motivazioni e una nuova avventura. Avevano già un buon rapporto di amicizia e il suo coach è un italiano di Milano, Yari Bernardo, con cui ci scambiamo spesso impressioni. Anche Arévalo veniva da una stagione di altissimo livello, ma senza titoli Slam e per una coppia top quello è l’obiettivo: se non vinci un Major in un anno devi porti delle domande. Quando si sono parlati, anche Marcelo ha detto di sentire la stessa esigenza di una nuova energia”.

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