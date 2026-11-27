Nessun cambio per Filippo Volandri rispetto al quarto di finale contro la Repubblica Ceca vinto per 2-1 al doppio decisivo. Il capitano dell’Italia conferma le scelte del debutto anche per la semifinale contro la Cechia di Tomas Berdych. Sarà Lorenzo Musetti ad aprire la sfida nel match contro Jakub Mensik, pronto all’esordio dopo che era stato Tomas Machac a scendere in campo da numero 2 nella sfida contro il Canada. Fiducia anche a Flavio Cobolli, che ha voglia di riscattare la sconfitta rimediata contro Soonwoo Kwon per 3-6 7-6(3) 7-6(5) nella partita contro il numero 14 del mondo Jiri Lehecka, reduce dalla vittoria contro Felix Auger-Aliassime per 7-6(4) 6-2. Confermata per l’eventuale doppio anche la coppia composta da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che andrebbe ad affrontare, a meno di ulteriori cambi in corsa, Adam Pavlasek e Patrik Rikl.

Le scelte ufficiali di Italia-Repubblica Ceca

Lorenzo Musetti vs Jakub Mensik

Flavio Cobolli vs Jiri Lehecka

Matteo Berrettini/Andrea Vavassori vs Adam Pavlasek/Patrik Rikl