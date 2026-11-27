Lorenzo Musetti trascina l’Italia: battuto Jakub Mensik 6-3 6-4. Una prestazione di grande intelligenza tattica, gestione dei momenti delicati e capacità di adattamento che ha permesso al carrarino di prendersi un punto pesantissimo nella sfida di Coppa Davis.

Al termine dell’incontro, Lorenzo ha raccontato le sensazioni di una partita che, al di là del punteggio, si è rivelata particolarmente impegnativa. “È stata una partita più dura di quello che poi lo score racconta. All’inizio era difficile rispondere, soprattutto considerando che nel primo set ha messo a segno nove ace. Appena ho avuto una piccola esitazione, sono riuscito a coglierla e sono stato molto bravo oggi ad annullare tutte le palle break che ho concesso”.

Proprio la gestione dei momenti delicati è stata una delle chiavi del successo: sei palle break concesse e altrettante annullate. Ma soprattutto un piano tattico ben preciso, costruito per togliere riferimenti a un avversario dotato di grande potenza da fondo campo.

“È quello di cui avevamo parlato con Simone e Filippo. Sapevamo che non potevo impostare il match su una lotta a chi tirava più forte, perché altrimenti sarei entrato nel suo gioco. Sono stato bravo a utilizzare molto le variazioni, a disinnescare quando possibile il suo servizio e a variare tanto, specialmente sulla seconda. Volevo cercare di fargli giocare sempre una palla in più, perché sapevo che in un momento di tensione poteva concedermi qualcosa anche da fondo campo”.

Una vittoria dal significato particolare per Musetti, che non ha nascosto la propria soddisfazione per il contributo dato alla squadra: “Sto benissimo e sono molto euforico. Mi fa strapiacere aver dato un contributo alla squadra. Era quello che un po’ mi era sempre mancato nelle ultime due competizioni. Per me è un onore far parte di questo gruppo e oggi si è visto che l’unione fa la forza”.

L’azzurro ha poi voluto sottolineare il valore del gruppo, anche in un momento in cui manca il riferimento principale della squadra, Jannik Sinner, assente per l’operazione. “Siamo veramente una squadra unita, che sta dando l’anima. Nonostante manchi sicuramente la nostra punta, Jannik, al quale auguro il meglio e di venirci a trovare presto, ci stiamo facendo valere come abbiamo sempre fatto. Siamo veramente contenti”.

Musetti ha spiegato anche perché considera questo successo uno dei più importanti della propria esperienza in Coppa Davis. “Non ne ho giocati molti, soprattutto a questo livello. Per il significato e l’importanza di questa partita è stata sicuramente una sfida molto dura. Giocare indoor, con palline veloci, non rende semplice rispondere al servizio. Credo di essere riuscito a gestire bene la situazione e ad alzare il livello quando ne avevo più bisogno. È sicuramente la vittoria più importante in Coppa Davis”.

Impossibile, infine, non parlare dell’atmosfera sugli spalti, capace di accompagnare e alimentare la prestazione del carrarino. “Questa è l’atmosfera della Coppa Davis. Puoi vivere qualsiasi tipo di partita durante l’anno, ma niente è paragonabile a quello che si prova qui. Devi viverla per riuscire a cavalcare le emozioni e le onde che ti trasmette il pubblico. È stato incredibilmente rumoroso e anche la mia energia è cresciuta grazie al sostegno dei tifosi”.

Sul rapporto con Sinner, infine, Musetti ha raccontato di avergli scritto dopo aver appreso la notizia dell’operazione. Jannik ha risposto ringraziando il compagno e congratulandosi con la squadra per il passaggio del turno. Sulla possibilità di una sua presenza in caso di finale, però, non ci sono ancora certezze: “Non lo so, onestamente ci siamo fermati lì. Speriamo che, in caso di vittoria oggi, possa magari essere presente in finale. Farebbe sicuramente piacere”.