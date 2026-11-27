Lorenzo Musetti batte Jakub Mensik con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco e firma un punto per l’Italia nella sfida contro la Repubblica Ceca alle Final 8 di Coppa Davis. Sul cemento indoor di Bologna, il carrarino si aggiudica il singolare e fa esultare il pubblico di casa. Per l’azzurro un successo di peso contro uno degli avversari più pericolosi della formazione ceca, capace di imporre il proprio ritmo con il servizio e di accorciare gli scambi con il dritto.

Con il successo di Bologna, Musetti si porta sul 2-0 nei precedenti con Mensik. L’unico confronto prima della sfida di Davis risaliva al luglio 2024, quando il toscano si impose per 6-4 6-1 nella semifinale dell’ATP 250 di Umago, sulla terra battuta. Nei quarti contro la Corea del Sud, Musetti aveva battuto Seongchan Hong, mentre era servito il doppio decisivo per qualificare gli azzurri.

Ora tocca a Flavio Cobolli, numero 7 del mondo, contro Jiri Lehecka, 14esimo del ranking ATP. Il romano torna in campo dopo la sconfitta contro Soonwoo Kwon nei quarti, mentre il ceco è reduce dalla vittoria in due set su Félix Auger-Aliassime nella sfida contro il Canada. Lehecka è avanti 1-0 nei precedenti grazie al successo per 6-4 7-6(3) nelle qualificazioni del torneo di Belgrado del 2022. Quello di Bologna è il loro primo confronto a livello di circuito maggiore. In caso di vittoria di Cobolli, l’Italia sarà in finale per il quarto anno consecutivo. Se si imporrà Lehecka, il passaggio del turno si deciderà al doppio