Infortunio per Valentin Vacherot, salta Wimbledon: ecco cos’è successo

Dopo il forfait prima di disputare il secondo turno del Roland Garros 2026, Valentin Vacherot è costretto a saltare anche la stagione sull’erba, Wimbledon compreso, a causa di un infortunio. Il tennista monegasco, infatti, soffre di una frattura da stress al piede con edema osseo. “Niente stagione sull’erba, niente Wimbledon, spero di tornare tra un mese e mezzo e di essere fresco per la seconda parte di stagione” è stato il primissimo commento di Vacherot come riportato su X da “Univers Tennis”.

Dopo un avvio di 2026 solido culminato con la semifinale davanti al pubblico di casa al Masters 1000 di Monte-Carlo, Vacherot accusa dunque una battuta d’arresto. Per lui sarà fondamentale tornare in forma per il finale di stagione, quando difenderà i 1000 punti della vittoria del Masters 1000 di Shanghai 2025.