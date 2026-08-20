Cincinnati, Bejlek stende Sabalenka e non trattiene l’emozione: “Sono senza parole”

Impresa di Sara Bejlek agli ottavi di finale del WTA 1000 di Cincinnati: la ceca elimina Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo nonché prima del seeding, al termine di una battaglia chiusa in due set, 7-6(7), 6-4. La “Tigre” saluta così a sorpresa il torneo, a due anni dal titolo conquistato sul cemento di Cincinnati.

“Sono senza parole. È tutto incredibile, sono felicissima… davvero, non ho parole”. Sara Bejlek fatica ancora a realizzare quanto appena accaduto. La ceca ha firmato la più grande vittoria della sua carriera, eliminando agli ottavi di finale di Cincinnati la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, già campionessa del torneo nel 2024. Una partita giocata con una personalità sorprendente.

Bejlek non ha mai subito il peso della pressione né quello di trovarsi dall’altra parte della rete la migliore tennista del circuito. La ragazza classe 2006 ha spinto, ha accettato gli scambi e, soprattutto, ha avuto il coraggio di giocare i punti importanti senza farsi frenare dalla tensione. Più il match entrava nel vivo, più la ceca prendeva fiducia, fino a mettere alle corde Sabalenka e completare una delle imprese più belle del torneo. Bejlek che in questo 2026 ha comunque sorpreso in superficie dura, vincendo 16 delle 21 partite disputate e trionfando pure nel WTA di Abu Dhabi.

“Ho semplicemente giocato come mi sentivo, senza pensarci troppo: ho giocato come sentivo di fare”, ha raccontato Bejlek, spiegando con una semplicità quasi disarmante la ricetta del suo successo. La sua settimana, del resto, aveva già preso una piega interessante nel turno precedente, quando aveva eliminato la connazionale Ekaterina Alexandrova, reduce dall’ottimo percorso di Toronto. E adesso non c’è tempo per fermarsi a guardare l’impresa. Ai quarti di finale la ceca troverà Madison Keys: un’altra sfida di grande prestigio, con Bejlek che proverà a dare continuità alla settimana più importante della sua giovane carriera.