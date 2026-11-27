Un’altra sconfitta per Flavio Cobolli in Coppa Davis 2026. Dopo quella dell’esordio contro Soonwoo Kwon, il romano si è arreso a Jiri Lehecka con il punteggio di 6-2 1-6 6-3. Un risultato che ha rimesso in parità la semifinale tra Italia e Repubblica Ceca. “Ho dato tutto anche oggi ma non è bastato contro un grande Lehecka, però sono contento della prestazione – le parole di Flavio ai microfoni di Supertennis -. Mi dispiace per il resto della squadra, come ho detto prima, è una sconfitta che pesa sicuramente nel punteggio del gruppo, ma a livello personale credo di essere abbastanza soddisfatto della prestazione che ho avuto, di come ho gestito i momenti importanti, del mio atteggiamento e di come sono stato in campo. Ho lottato, non è bastato, ma adesso abbiamo i mezzi per provare a vincere“.

A pochi minuti dal doppio decisivo, Cobolli ha sottolineato: “Ai ragazzi io non devo dire niente. Siamo un gruppo molto coeso, un gruppo che si aiuta nei momenti di difficoltà, loro mi hanno aiutato in questi primi quindici-venti minuti di un po’ di tristezza. Io proverò a dare il massimo per loro. È un gruppo che vuole vincere a tutti i costi, quindi faremo di tutto per provare a farlo“.