“Diciamo che ci hanno abituato ormai in questi anni ad avere queste emozioni forti. Hanno lo stesso spirito di una squadra di rugby, combattono insieme fino all’ultimo respiro. Credo che in Coppa Davis si vinca anche per questi fattori qua, che credo che noi abbiamo più di qualunque altro, quindi è inutile parlarne, siamo veramente una grandissima squadra“. Tutta la soddisfazione ai microfoni di Supertennis di Angelo Binaghi, presidente della FITP, dopo il successo dell’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca.

Sulle prestazioni di Lorenzo Musetti, Binaghi ha aggiunto: “Lorenzo è un grandissimo giocatore, ha lo spirito della Coppa Davis, oggi l’ha fatto vedere, credo che abbia fatto la differenza. E noi siamo contentissimi: una volta è toccato a Sinner, poi è successo con Berrettini, poi Cobolli, oggi Musetti. Questa è la vera squadra: quando uno ha qualche problema ci sono tutti gli altri che aiutano“. Su Flavio Cobolli, sconfitto sia da Soonwoo Kwon che da Jiri Lehecka, ha scherzato su una possibile finale con la Spagna: “Adesso batterà Alcaraz, è evidente che per riscattarsi mi aspetto una prestazione molto, molto coraggiosa, di alto livello col giocatore attualmente più forte al mondo“.

Il presidente della FITP ha concluso: “È anche per questo pubblico che arrivano tutte queste gare importanti in Italia. Lo abbiamo a Torino, prima ancora lo abbiamo avuto a Roma agli Internazionali, lo abbiamo a Bologna e lo avremo a Reggio Calabria. Credo che questo sia da una parte uno dei nostri punti di forza, dall’altra un giusto riconoscimento a una generazione di ragazzi veramente straordinaria“.