Un successo che rimarrà nella storia dell’Italia di Coppa Davis, arrivato solamente al tie-break del terzo set nel doppio decisivo vinto da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori su Jiri Lehecka e Tomas Machac per 3-6 6-1 7-6(4). Battendo 2-1 la Repubblica Ceca, gli azzurri hanno raggiunto la quarta finale consecutiva nella competizione. “Siamo vivi, sono vivo per miracolo – ha detto il capitano Filippo Volandri ai microfoni di Supertennis -. Però è questa la nostra forza: noi facciamo differenza in questo. A prescindere da chi va in campo poi arriva sempre il 110%. Flavio (Cobolli, ndr) stesso, con un giocatore adatto e nato su una superficie del genere, ha avuto una reazione incredibile. Lorenzo (Musetti, ndr) ha fatto un grandissimo singolare, veramente una prestazione sopra il livello, una roba veramente importante. Un po’ come ha fatto Berdych abbiamo deciso di sfruttare l’energia di Lorenzo anche in doppio. Ne ho parlato con Matteo, è stata la solita scelta di squadra, eravamo tutti d’accordo e alla fine ha pagato“.

Sulla finale, il capitano ha aggiunto: “Quando io parlo con i ragazzi gli dico che vogliamo arrivare in fondo e per me arrivare in fondo è giocarsi una finale, poi a prescindere dal risultato. Ovviamente andremo in campo per vincerla ancora una volta, però questo ho chiesto ai ragazzi. Abbiamo avuto qualche difficoltà, gli ho detto che insieme le potevamo superare, le abbiamo superate insieme ancora una volta. E poi sì, è difficile pensare di fare per me quattro finali in sei anni, però siamo qua e abbiamo voglia di portarla di nuovo a casa, anzi di tenerla ancora un po’ con noi“.