La Spagna ha ufficializzato le proprie scelte per la semifinale di Coppa Davis 2026 contro la Gran Bretagna. Il capitano David Ferrer si affida a Rafael Jodar e Carlos Alcaraz per i due incontri di singolare, con l’obiettivo di conquistare un posto in finale e raggiungere l’Italia, già qualificata dopo il successo sulla Repubblica Ceca.

Ad aprire la sfida sarà Rafael Jodar, chiamato ad affrontare Cameron Norrie. Il giovane spagnolo arriva all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta nei quarti di finale contro l’austriaco Jurij Rodionov, superato in rimonta con il punteggio di 2-6 6-0 6-1.

Nel secondo singolare toccherà invece a Carlos Alcaraz, che farà il suo esordio in questa edizione delle Finals dopo aver saltato il confronto con l’Austria. Il numero uno spagnolo affronterà Arthur Fery, con la possibilità di regalare alla propria nazionale il punto decisivo per la qualificazione.

In caso di parità dopo i primi due incontri, la semifinale si deciderà al doppio. Per la Spagna sono stati scelti Pedro Martinez e Marcel Granollers, che dovranno vedersela con la temibile coppia britannica composta da Henry Patten e Neal Skupski. Le scelte per il doppio potranno comunque essere modificate al termine del secondo singolare.

La sfida è in programma oggi, sabato 28 novembre, a partire dalle ore 12:00. In palio c’è un posto nella finale di domenica contro l’Italia.