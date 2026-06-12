ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2026, Medvedev vince la pioggia e piega Boogaard in tre set

Daniil Medvedev supera gli ottavi di finale nell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026, ma non senza fatica. Il russo batte il giovane olandese Thijs Boogaard con il punteggio di 6-3 4-6 7-6(6) in due ore e 29 minuti, in una partita interrotta più volte dalla pioggia, come è accaduto a molte altre sfide nella settimana neerlandese, condizionata pesantemente dal maltempo. Nei quarti di finale, Medvedev affronterà il croato Marin Cilic.

Le interruzioni per pioggia, infatti, non hanno aiutato nessuno dei due giocatori a trovare continuità, e il match ha avuto un andamento frammentato che ha reso tutto più complicato.

Il primo set aveva lasciato intendere che potesse essere un esordio tranquillo per Medvedev, che aveva preso le misure all’avversario e chiuso 6-3 con buona gestione. Ma Boogaard nel secondo parziale ha dimostrato il suo talento e, reggendo lo scambio da fondocampo con il russo, ha strappato il set per 6-4 con una prestazione di grande maturità per la sua età.

Nel set decisivo, però, il russo ha trovato la quadra e, nonostante la forte resistenza dell’olandese, è riuscito a portarsi a casa il risultato al tie-break rischiando in più di un’occasione.