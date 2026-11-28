La Repubblica Ceca saluta la Coppa Davis in semifinale, arrendendosi all’Italia al doppio decisivo. Una sconfitta difficile da digerire per il capitano Tomas Berdych, che in conferenza stampa ha analizzato le scelte effettuate, riconosciuto i meriti degli avversari e ribadito le proprie perplessità sull’attuale formula della competizione.

Il capitano ceco ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a schierare una determinata coppia nel doppio, soffermandosi sulle condizioni di Jiri Lehecka e sulle alternative valutate durante la settimana: “Jiri (Lehecka, ndr.) ha giocato incredibilmente bene per tutta la settimana e si sentiva bene anche dopo la partita. Quando ho valutato le possibili opzioni per affrontare l’Italia, ho pensato che potesse essere utile inserire un elemento a sorpresa, qualcuno in grado di giocare in maniera più aggressiva e mettere maggiore pressione agli avversari”.

Berdych ha raccontato di aver condiviso la decisione con i propri giocatori, valutando anche la possibilità di affiancare a Lehecka un altro compagno: “Ho parlato con Jiri e abbiamo concluso che affiancargli Tomas (Machac, ndr.) fosse una buona opzione. Si erano anche allenati insieme durante la settimana, quindi avevamo provato e preparato tutte le alternative”.

Nonostante l’eliminazione, il capitano non ha mostrato ripensamenti sulla scelta effettuata: “Se avessi saputo in anticipo, con una sfera di cristallo, che schierando un’altra coppia avremmo vinto, naturalmente avrei cambiato la formazione, perché siamo qui tutti per vincere. Ma resto convinto della decisione che ho preso: i ragazzi hanno dato uno sforzo incredibile. Ci è mancato davvero poco, forse uno o due colpi, uno o due punti. Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori: hanno lottato fino alla fine e hanno lasciato tutto in campo“.

Nel corso della conferenza stampa, Berdych ha espresso anche il proprio dissenso nei confronti dell’attuale formula della Coppa Davis, precisando che la sua posizione non è legata al risultato della semifinale: “Non nascondo che non sono un sostenitore di questo formato. Non è una questione legata alla sconfitta di oggi: continuo a esprimere la stessa opinione, indipendentemente dal fatto che si vinca o si perda“.

Il capitano ha poi osservato come la competizione stia progressivamente tornando verso una formula più vicina a quella del passato: “Abbiamo assistito a cambiamenti molto drastici e ora il formato sta lentamente tornando a quello che era prima, a ciò che secondo me la Coppa Davis merita. Probabilmente, però, non sono la persona giusta per decidere queste cose. È semplicemente la mia umile opinione“.

Berdych ha poi ripercorso le prestazioni dei suoi singolaristi, soffermandosi sulle difficoltà incontrate da Jakub Mensik e sull’ottimo rendimento di Lehecka: “Mensik probabilmente non ha vissuto la sua giornata migliore, mentre Lorenzo è riuscito a metterlo in difficoltà e a trovare il modo di conquistare il primo punto per l’Italia. Lehecka, invece, è arrivato qui molto preparato e in ottime condizioni. Lo ha dimostrato nella prima partita e anche oggi contro l’Italia. Non è semplice battere un giocatore come lui davanti al suo pubblico e in una semifinale di Coppa Davis. Ha dimostrato di essere in un momento di forma straordinario e di essere il nostro numero uno”.

La delusione per l’eliminazione resta, ma il capitano ceco ha voluto sottolineare l’impegno della squadra, convinto che la Repubblica Ceca sia stata davvero vicina a conquistare un posto in finale.