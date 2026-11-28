L’Italia di Filippo Volandri va a caccia di una storica quarta vittoria consecutiva in Coppa Davis. Dopo aver superato Corea del Sud e Repubblica Ceca, l’ostacolo in finale sarà la Spagna di David Ferrer e soprattutto Carlos Alcaraz. Se gli Azzurri sono usciti vincitori da due incontri serratissimi (2-1 in rimonta alla Corea, 2-1 deciso dal tie-break del terzo set del doppio con la Repubblica Ceca), la Spagna ha fatto percorso netto ai danni di Austria e Regno Unito, senza perdere una sola partita.

La finale di Coppa Davis in tv

La finale di Coppa Davis 2026 tra Spagna e Italia andrà in scena domenica 29 novembre, con il primo singolare previsto alle ore 15:00. A seguire il secondo match e l’eventuale doppio decisivo. L’ultimo atto della Coppa Davis 2026 sarà visibile in diretta tv in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e Rai 1, mentre la diretta streaming gratuita sarà disponibile su SuperTennis+, sito di SuperTennis e Rai Play.