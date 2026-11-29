Le Final Eight di Coppa Davis 2026 di Bologna sono giunte all’atto conclusivo: come nel 2025, il tie decisivo è tra Italia e Spagna. Da un lato l’occasione per prolungare il regno italiano, dall’altra la chance di rivincita. Ma quando è stata l’ultima volta che le stesse nazionali si sono giocate l’insalatiera per due anni di fila? E come si arriva ad avere un simile duopolio? Sicuramente l’eccellenza non basta, serve una squadra.

L’ultima volta

1988 e 1989, Germania-Svezia: Boris Becker, Stefan Edberg, Mats Wilander e non solo. La storia della Coppa Davis è scandita dalle vittorie dei campioni, ma anche dalle imprese degli ‘altri’, i nomi dietro alle star. D’altronde, nella maggiore competizione a squadre nel tennis, è impossibile dominare come sta facendo l’Italia (tre vittorie di fila e quattro finali) o come fece la Germania in quegli anni (vittorie nel 1988, 1989 e 1993) senza un vero e proprio movimento alle spalle, soprattutto con il vecchio format, nel quale un tie andava risolto al meglio dei cinque match, quattro di singolare divisi da uno di doppio. Fu così nel 1988, quando la Svezia poteva schierare un Edberg 22enne ma già tre volte campione Slam e numero 5 del mondo, ma soprattutto Mats Wilander, due anni più grande, la cui bacheca Slam era già quella che conosciamo oggi: sette trofei, di cui ben tre proprio in quella stagione, dove mancò solo Wimbledon, il suo unico cruccio.

C’era un altro elemento da non sottovalutare: il fattore campo. L’attuale Coppa Davis ha perso questa dinamica, strategica e ambientale. Nel caso in esame, la Svezia provò ad avvantaggiare il proprio leader tecnico Wilander ospitando la Germania su un campo in terra battuta (ovviamente indoor, si giocava pur sempre a Goteborg a dicembre), per provare a rallentare il servizio di Becker ed esaltare le doti da regolarista imperterrito di Wilander.

Stelle e squadra

Fu però proprio Wilander a deludere nel primo match del tie finale: reduce appunto da una delle migliori stagioni della storia del tennis, lo svedese, ovviamente numero uno del mondo in quel periodo, era probabilmente alla fine delle energie psicofisiche e finì per perdere da Carl-Uwe Steeb, il troppo poco ricordato numero due di Germania prima degli anni ’90 di Michael Stich. Steeb, allora ventunenne, aveva al momento fatto giusto una capatina in top 50 e non era ancora il top 20 dei due anni successivi, ciò nonostante batté Wilander completando un’incredibile rimonta da sotto due set a zero, 8-6 al quinto.

Il secondo match doveva essere il vero scontro tra titani: Becker-Edberg. Stefan fu un talento precoce, ma nessuno lo fu più di Boris, il più giovane campione di Wimbledon di sempre a 18 anni da compiere (titolo addirittura difeso nel 1986). Lo svedese racimolò solo 8 game, lasciando la finale nelle mani del doppio, nel quale i tedeschi conquistarono i terzo e decisivo punto con un’altra rimonta da sotto due set a zero a opera della coppia Becker/Jelen su Edberg/Jarryd.

12 mesi dopo

Innanzitutto, cambiò la superficie. Questa volta si giocò a Stoccarda, su un sintetico indoor che possiamo idealmente associare a una pista di pattinaggio per velocità delle condizioni di gioco. Entrambi i primi due match diedero un’opportunità di rivincita agli svedesi. Wilander colse la sua, battendo Steeb al quinto set nonostante la superficie lo svantaggiasse rispetto all’anno precedente. Il copione di Becker-Edberg, invece, fu praticamente lo stesso: sempre otto i game vinti dallo svedese, solo distribuiti diversamente. Doppio ancora ai tedeschi, che chiusero con un dominio di Becker su Wilander (6-2 6-0 6-2), incapace di ripararsi dalle esplosioni di Boom Boom Boris.

E oggi?

Fast forward, è il 2025. L’Italia è la bi-campionessa in carica sulle spalle di Jannik Sinner, che, appagato da questi successi e spremuto dalla stagione, ha deciso di equilibrare il campo di partecipazione e non partecipare. Dall’altro lato del tabellone c’è una Spagna, anche lei orfana del proprio campione (Carlos Alcaraz), nelle mani delle proprie seconde linee e neanche tutte: la mancata convocazione di Alejando Davidovich-Fokina, all’epoca già top 20 ma probabilmente non in buoni rapporti con capitan David Ferrer, lasciò le Furie Rosse con Jaume Munar, Pablo Carreno Busta e un doppio formato da Pedro Martinez e Marcel Granollers. Ecco la prima differenza con la Davis di una volta: la presenza (o assenza) delle star.

Alle Final Eight del 2025 Matteo Berrettini vinse tre partite su tre, ma quella rimane l’edizione di Flavio Cobolli: alla sola seconda esperienza con la maglia azzurra, l’attuale numero 7 del mondo vinse partite completamente pazze, rese tali anche per proprie responsabilità ma vinte con un cuore molto più grande della media. Il livello non fu eccelso, ma le emozioni si, senza dubbio.

Cos’è cambiato in un anno?

Alcaraz e, in maniera minore, Rafael Jodar, ecco cos’è cambiato. Sinner non ha potuto partecipare per i noti problemi al ginocchio, mentre Carlitos, per quanto un po’ acciaccato, ha il serbatoio pieno avendo fatto di necessità virtù una volta saltata la parte centrale della stagione. In realtà c’è un’altra differenza da non sottovalutare, ovvero la presenza di Lorenzo Musetti. È lui il nostro giocatore di punta in queste Final Eight 2026, nonostante il ranking dica altrimenti. La differenza di forma con lo spremuto Cobolli è evidente, e per evitare la sconfitta prima ancora di arrivare al doppio, dando perlomeno per molto complesso il match contro Alcaraz, serve ancora una prestazione di Musetti come quelle fornite contro la Repubblica Ceca.