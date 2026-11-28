Domenica 29 novembre Italia e Spagna si contenderanno la Coppa Davis 2026, in un remake della finale 2025. Dodici mesi fa furono gli Azzurri di Filippo Volandri ad imporsi 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini (6-3 6-4 su Pablo Carreno Busta) e Flavio Cobolli (1-6 7-6(5) 7-5 su Jaume Munar). Tuttavia, nel 2026 la musica potrebbe cambiare. L’Italia si presenta alla finale da vincitrice delle ultime tre edizioni di Davis, mentre la Spagna cercherà di riconquistare un’Insalatiera che manca dal 2019.

Spagna sugli scudi

Da un lato l’Italia arriva da due vittorie difficili, sporche e lottate contro Corea del Sud e Repubblica Ceca, ottenute entrambe per 2-1. Il genere di vittorie che dà fiducia e unisce il gruppo, infiammando il pubblico di casa. Dall’altro, la Spagna ha fatto percorso netto superando 2-0 sia l’Austria che la Gran Bretagna ed è sembrata una macchina perfetta. Le “Furie rosse” possono anche contare sul giocatore più in forma del momento: Carlos Alcaraz è reduce da 16 vittorie consecutive, grazie alle quali si è assicurato l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals.

Anche Rafa Jodar è stato solido nelle due uscite contro Jurij Rodinov (2-6 6-0 6-1) e Cameron Norrie (6-2 7-5). Nonostante un primo set shock contro l’austriaco, il classe 2006 si è rapidamente adattato alle condizioni di gioco della BolognaFiere Arena e non ha più dato segni di cedimento. Un’ottima risposta dopo la difficile avventura alle ATP Finals, terminata con tre sconfitte su tre nel “Gruppo McEnroe”.

Gli Azzurri trascinati da Musetti e dal doppio

Alla truppa di Volandri è fin qui mancato il proprio miglior singolarista, Flavio Cobolli. Il romano è stato sconfitto sia da Soonwoo Kwon (3-6 7-6(3) 7-6(5)) che da Jiri Lehecka (6-2 1-6 6-3), proseguendo nel momento di forma non brillante. Tuttavia, l’Italia ha ritrovato un Lorenzo Musetti estremamente competitivo. Il carrarino, dopo la netta vittoria su Seongchan Hong (6-0 7-6(5)), ha sconfitto anche Jakub Mensik (6-3 6-4), infiocchettando poi la vittoria sulla Repubblica Ceca in doppio, assieme allo specialista Andrea Vavassori. Il doppio italiano, chiamato in causa in entrambi i tie, ha risposto presente sia quando a “Wave” è stato affiancato Matteo Berrettini, sia con Musetti. Al contrario, Pedro Martinez e Marcel Granollers non sono ancora scesi in campo.

Fattore Alcaraz

Per l’Italia sarà molto importante il primo singolare. Una sconfitta, infatti, lascerebbe ai tricampioni in carica una sola strada: mettere a segno l’impresa sconfiggendo Alcaraz nel secondo match, per poi giocarsi tutto nuovamente al doppio. Infatti, indipendentemente dai nomi selezionati da Volandri, il tennista azzurro con ranking più alto tra i due scelti sfiderà, per motivi di regolamento, il tennista spagnolo meglio piazzato in classifica. Lecito attendersi che, salvo imprevisti dell’ultimo momento, sarà Alcaraz la punta della squadra spagnola.

Ad ogni modo, anche l’altro singolarista azzurro non avrà vita facile. Salvo imprevisti, infatti, sfiderà Jodar, attuale numero 10 del mondo. Il Musetti visto a Bologna ha ricordato al mondo del tennis perché ha occupato la quinta posizione mondiale e potrebbe sicuramente dire la sua contro il madrileno classe 2006. Tutto però, dipenderà dalle scelte dei capitani Volandri e Ferrer. Per l’Italia rimane alla finestra anche Luciano Darderi, che non ha ancora esordito, mentre le condizioni di Matteo Berrettini sono da valutare. Per la Spagna difficile aspettarsi sorprese.

Complessivamente, la Spagna sembra favorita per il livello di gioco espresso dai suoi interpreti e per il percorso schiacciante con cui si è spinta fino alla finale. Tuttavia, l’Italia potrà giocarsi le sue carte e non è certo sconfitta in partenza. Gli Azzurri si sono dimostrati squadra vera, capace di soffrire e vincere partite più complesse del previsto; inoltre, il pubblico di Bologna sarà certamente dalla parte degli italiani.