È stato sorteggiato il tabellone dei Qualifiers della Coppa Davis 2027 che definiranno il percorso per le nazionali che si vogliono qualificare alle Final Eight. L’Italia avrà accesso diretto alla fase finale grazie a una wild card in quanto paese organizzatore. Il primo turno si disputerà a febbraio, con 26 squadre impegnate nei 13 accoppiamenti previsti dal sorteggio. Le 13 nazionali vincitrici del proprio tie raggiungeranno la Spagna (testa di serie numero uno e dunque beneficiaria di un bye) al secondo round di settembre, dal quale usciranno le 7 che daranno vita, insieme agli Azzurri, alle Final Eight.
Il tabellone completo
La sigla (c) indica la nazionale che disputerà il tie in casa e avrà quindi il diritto di scegliere la sede e la superficie di gioco. L’asterisco segnala i casi in cui il fattore campo è stato assegnato tramite sorteggio.
(1) Spagna vs Bye – Giappone (c)* vs (14) Ungheria
(2) Germania vs Croazia (c) – Danimarca (c)* vs (13) Corea del Sud
(3) Repubblica Ceca (c)* vs Norvegia – Brasile (c)* vs (12) Paesi Bassi
(4) Belgio vs Monaco (c)* – Slovacchia vs Argentina (11) (c)
(5) Gran Bretagna (5) (c)* vs Perù – Cile vs Francia (10) (c)*
(6) Austria (6) vs Serbia (c)* – Ecuador vs Australia (9) (c)
(7) Stati Uniti (7) (c) vs Taipei – India (c) vs Canada (8)