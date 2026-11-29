Alla vigilia della finale di Coppa Davis 2026 tra Italia e Spagna, Angelo Binaghi ha già gettato uno sguardo all’edizione 2027. Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha parlato di Jannik Sinner: “Non lo aspetto solo io, ma qualche decina di milioni di italiani”. Binaghi si è detto certo di vedere Sinner in Coppa Davis nel 2027: “Siamo confidenti di rivederlo in campo al più presto, dovendo rispondere alla convocazione in Davis per poter andare alle Olimpiadi, sono contento che potremo raggiungere la quinta finale consecutiva con lui“.

Ai fini dei criteri di eleggibilità per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, infatti, ogni tennista deve essere convocato in Coppa Davis in almeno due occasioni durante il quadriennio olimpico. L’ultimo è stato inaugurato il 5 agosto 2024, al termine delle Olimpiadi di Parigi. Di conseguenza, Sinner ha partecipato solo alla Final Eight 2024 e dovrà necessariamente rispondere ad un’altra convocazione per poter partecipare ai Giochi Olimpici.

Diritti tv e lavori al Foro Italico

Binaghi si è espresso anche sul tema dello share televisivo. Il presidente FITP ha detto: “La semifinale contro la Repubblica Ceca ha superato il 15% che è un ottimo riscontro, soprattutto senza Sinner”. Binaghi si è poi detto pronto a mantenere la Coppa Davis anche in chiaro: “Confidiamo di tenere i diritti e tenere la Davis in chiaro il più a lungo possibile, siamo in trattativa con ITF”. Il dirigente italiano ha aperto anche alla possibilità di spartire i diritti con altre emittenti: “SuperTennis fa un lavoro egregio, ma siamo disponibili a dividerli con Rai o Mediaset. Riteniamo che i tennisti debbano avere la stessa dignità della Nazionale di calcio”.

Binaghi si è detto fiducioso anche per l’ampliamento del Centrale del Foro Italico di Roma: “Nel 2027 non avremo la copertura, ma siamo fiduciosi di avere i 2.000/2.5000 posti in più dall’ampliamento. Ci consentirebbe anche di tenere più bassi i prezzi”. Infine, sulla Davis ha ammesso: “Non ero d’accordo con la formula, ma era una battaglia contro i mulini a vento. Quindi mi sono concentrato su tre obiettivi: trasmetterla in chiaro, giocarla in Italia e vincerla. Direi che ci siamo riusciti“.