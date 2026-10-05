Lacoste, il tennis cambia dress code: la terra rossa diventa protagonista della collezione SS27

La terra rossa del Roland Garros diventa protagonista della nuova collezione Primavera-Estate 2027 di Lacoste. La maison francese ha presentato il 4 ottobre “Dress Code: No White Required”, la sfilata firmata dalla C.D Pelagia Kolotouros, che rilegge i codici tradizionali del tennis partendo proprio dalla superficie più iconica dello Slam parigino.

Per l’occasione, l’arena si trasformata con grandi accumuli di terra e argilla, creando un’ambientazione che richiama direttamente i campi di Roland Garros. Una scelta che non si limita alla scenografia: il colore della terra diventa infatti uno degli elementi centrali della collezione, con tonalità che spaziano dal marrone al terracotta, affiancate da verde oliva, blu, viola e giallo acceso.

Addio al bianco

Il concetto alla base della sfilata è racchiuso nel titolo “No White Required”: il classico bianco del tennis viene messo da parte per lasciare spazio a una reinterpretazione più libera e contemporanea dell’abbigliamento sportivo. Polo, pantaloni, giacche, shorts e altri capi cambiano lettura attraverso forme e colori lontani dall’immaginario tradizionale del campo da tennis.

La collezione mantiene però ben visibile il legame con il tennis, elemento fondante dell’identità Lacoste. La terra, il sudore, la velocità e i segni lasciati dalla pratica sportiva diventano parte dell’estetica della nuova proposta, trasformando il campo da gioco da semplice ambientazione a vera e propria fonte d’ispirazione.

Un modo per riportare il tennis anche fuori dal campo, attraverso una collezione che prova a riscriverne i codici senza rinunciare alla storia del marchio.