ATP 500 Barcellona: Fils su Jodar: “Lo paragono più a Jannik che a Carlos”

Arthur Fils ha centrato la sua seconda finale stagionale nell’ATP 500 di Barcellona, grazie al successo in rimonta su Rafael Jodar, mostrando ancora una volta le sue qualità quando è sostenuto da una buona condizione fisica. Il classe 2004 cercherà di conquistare il suo primo titolo dell’anno nell’atto conclusivo del torneo contro Andrey Rublev.

Nella conferenza stampa post gara al francese è stato chiesto un parere riguardo l’avversario appena sconfitto, Jodar, che in quest’annata sta emergendo come nuova stella del tennis spagnolo. In particolare, al transalpino è stato posto il confronto tra il diciannovenne iberico e un altro spagnolo, Carlos Alcaraz, sul quale ha commentato: “Carlos è un gran campione già da quattro o cinque anni e ha già molta esperienza. Può cambiare molte cose nel corso del match a livello di gioco. Jodar è un po’ differente, lo paragono più a Jannik che a Carlos perché è molto forte e solido dalla linea di fondo. In generale sta giocando un buonissimo tennis”.

Il madrileno classe 2006 ha già dato alcune dimostrazioni di poter diventare un giocatore di livello e alla sua prima stagione nel circuito ATP ha ottenuto la sua prima vittoria Slam (all’Australian Open), vinto due match nel Masters 1000 di Miami e conquistato l’ATP 250 di Marrakech.