ATP 500 Halle 2026, Shelton elimina Sonego al primo turno

Si interrompe al primo turno del tabellone principale la corsa di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Halle 2026. Ripescato in main draw da lucky loser, in seguito al forfait di Nick Kyrgios, dopo essere uscito al turno decisivo delle qualificazioni, il torinese si è arreso alla terza testa di serie del torneo Ben Shelton con il punteggio di 7-5 6-3. Per un posto nei quarti di finale, il fresco vincitore di Stoccarda affronterà il connazionale Ethan Quinn, vittorioso al debutto su Karen Khachanov. Per Lorenzo è arrivata la quinta sconfitta, la quarta di fila, su sei confronti diretti contro lo statunitense.

È uno Shelton un po’ nervoso nelle prime battute del match. Il numero 5 del mondo si porta avanti di un break sul 4-2, ma cede il servizio nel game successivo e Sonego riporta il punteggio in equilibrio fino al 5-5 quando cede la battuta nel dodicesimo game e di conseguenza anche la frazione d’apertura. Un solo break fa la differenza nel secondo set e Shelton lo mette a segno nel sesto gioco prima di gestire il vantaggio fino alla vittoria.