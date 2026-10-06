ATP 500 Pechino 2026: ritiro per De Minaur contro Djokovic, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Alex de Minaur nel corso del match con Novak Djokovic valido per la finale dell’ATP 500 di Pechino 2026. Dopo aver perso il primo set al tie-break, l’australiano ha deciso di fermarsi per un problema fisico mentre si trovava avanti 1-0 nel secondo parziale. Al termine del primo set de Minaur aveva ricevuto un trattamento con medical timeout negli spogliatoi ed era poi rientrato in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra.

RITIRO DE MINAUR, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (de Minaur perdente, Djokovic vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.