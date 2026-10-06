ATP 500 Tokyo 2026, Alcaraz si conferma campione: battuto Lehecka in finale

Carlos Alcaraz si conferma campione all’ATP 500 di Tokyo 2026. Dopo il successo conquistato nel 2025 contro Taylor Fritz, lo spagnolo si è ripetuto battendo Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6(4) 6-4 dopo un’ora e 37 minuti di gioco. Un successo che ha però, senza dubbio, un peso specifico diverso, perché arrivato al secondo torneo dal rientro dopo l’infortunio al polso destro rimediato lo scorso aprile dal 7 volte vincitore Slam.

Una partita iniziata in salita per Alcaraz, che perde la battuta nel primo game ma riesce a rimettere tutto in parità sul 3-3. Al tie-break è lo spagnolo ad imporsi per 7 punti a 4 prima di compiere l’allungo decisivo con il break messo a segno nel settimo game del secondo set.

Per l’attuale numero tre del mondo si tratta del titolo numero 27 della carriera, del terzo stagionale dopo quelli conquistati all’Australian Open e a Doha.