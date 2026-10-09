Djokovic, le Finals restano un obiettivo: “Mi piacerebbe esserci. Sto pianificando di giocare solo a Parigi”

DA SHANGHAI – Nonostante la sconfitta subita all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai contro Hubert Hurkacz per 6-4 6-3, Novak Djokovic non perde di vista l’obiettivo della sua stagione. Il 24 volte campione Slam vuole qualificarsi per le Nitto ATP Finals e per farlo dovrà fare bene nell’ultimo “1000” dell’anno: “Mi piacerebbe esserci. Sto pianificando di giocare solo a Parigi, quindi vedremo. Spero di poter ottenere un buon risultato lì“, le sue parole nel post partita.

Nole ha invece analizzato così il match: “È successo tutto rapidamente. Ovviamente non ho giocato nemmeno vicino a come fatto a Pechino, ed ero leggermente più stanco. E Hubi ha servito molto forte. Semplicemente non mi sentivo me stesso in campo, in termini di impatto sulla palla. È una superficie velocissima, completamente diversa da Pechino. E sì, se perdi il servizio è sufficiente per perdere un match, un break per set. È quello che è successo. È stato molto difficile rispondere al suo servizio, quasi impossibile visto che serviva così forte. Non mi sono adattato ed è stato un sorteggio davvero complicato per me come primo match“.

Il serbo ha poi concluso: “Pechino è stata fantastica, poi un’uscita di scena molto precoce qui, ma va bene così. Ho avuto un’ottima settimana a Pechino e ora non vedo l’ora di riposarmi un po’ e prepararmi per i tornei indoor“.