Duplantis sceglie l’amico Sinner: “Tra lui e Alcaraz non ho dubbi”

Due volte campione olimpico, tre volte campione mondiale, 15 record del mondo consecutivi nel salto con l’asta. Mondo Duplantis è uno degli sportivi più forti di tutti i tempi, nonché l’astista migliore che si sia mai visto. L’atleta svedese è legato a Jannik Sinner da un’amicizia speciale, come testimoniato anche dalla presenza del tennista al matrimonio di Duplantis nel giugno 2026.

A margine del “Festival dello Sport”, Duplantis ha partecipato al format “G Deck” della Gazzetta dello Sport. Tra le tante domande che l’atleta ha letto da appositi cartoncini, ce n’è stata una in particolare sul duello Sinner-Alcaraz. “Se il destino del mondo fosse deciso da una partita di tennis, chi sceglieresti tra Sinner e Alcaraz?“. Duplantis, senza esitazioni, ha replicato: “Scelgo Sinner, Jannik è un mio amico. Devo scegliere lui“. Un piccolo momento che racconta di una bella amicizia tra due grandissimi campioni nelle rispettive discipline sportive.