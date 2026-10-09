Hurkacz entra nella storia: è il quarto a battere Nadal, Federer e Djokovic sulle “loro” superfici

Con la vittoria su Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, Hubert Hurkacz ha raggiunto un traguardo piuttosto particolare. Il polacco è infatti diventato il quarto giocatore nella storia a battere Rafael Nadal sulla terra battuta, Roger Federer sull’erba e Novak Djokovic sul veloce. Prima di lui, ci erano riusciti solamente Andy Murray, Dominic Thiem e Alexander Zverev.

L’ultimo tassello è arrivato con il successo per 6-4 6-3 su Djokovic a Shanghai. Una vittoria che, tra l’altro, è anche la prima in carriera contro il serbo, dopo otto sconfitte in altrettanti precedenti.

Per ritrovare gli incontri con gli altri due ‘Big’ bisogna tornare indietro di qualche anno. Nel 2021, ai quarti di finale di Wimbledon, Hurkacz aveva eliminato Federer con un netto 6-3 7-6 6-0, infliggendo allo svizzero un bagel nell’ultimo set di quello che sarebbe poi diventato il suo ultimo incontro ATP ufficiale in carriera.

Risale a tre anni dopo quel Wimbledon, invece, il successo su Nadal, agli Internazionali d’Italia, edizione 2024. Anche in quel caso, come contro Nole, una vittoria arrivata in due set, 6-1 6-3, in un match di secondo turno, nonché l’ultima apparizione dello spagnolo al Foro Italico.

Tre vittorie arrivate in momenti molto diversi delle rispettive carriere, con Federer e Nadal ormai vicini al ritiro e Djokovic ancora in attività a 39 anni. Resta il fatto che Hurkacz, grazie ad esse, si è regalato la soddisfazione di aggiungere il proprio nome a una lista decisamente ristretta e d’altissimo livello.