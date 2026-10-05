Ljubicic – Auger Aliassime, a Shanghai primo allenamento insieme (VIDEO)

Ivan Ljubicic e Felix Auger-Aliassime hanno svolto il primo allenamento insieme a Shanghai, dove il canadese sarà testa di serie numero 4 del penultimo Masters 1000 stagionale. In un video pubblicato sui social da Tennis TV si vede un lavoro specifico sullo slice e si sentono alcuni consigli del coach croato al proprio giocatore. Per Auger-Aliassime si tratta del primo importante cambio di allenatore, dopo l’addio al suo storico coach Frederic Fontang avvenuto nel mese di luglio.

Insieme, Ljubicic e Auger cercheranno di dare una svolta ad un 2026 non malvagio, ma privo di grossi acuti. A livello 1000, il classe 2000 non ha mai superato i quarti di finale (raggiunti a Montecarlo). La vittoria dell’ATP 250 di Montpellier e la finale dell’ATP 500 di Rotterdam sono i migliori risultati dell’anno, ma attualmente non basterebbero per l’accesso alle ATP Finals di Torino. L’ottavo posto dista 655 punti e raggiungerlo sarebbe importante per il ranking. Difatti, Auger-Aliassime nel finale di stagione difenderà 1600 punti, un bottino frutto della vittoria all’ATP 250 di Bruxelles 2025 cui si aggiungono la finale del Masters 1000 di Parigi e la semifinale della Finals.