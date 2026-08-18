Masters 1000 Cincinnati | Zverev soffre, ma supera Atmane al tie-break

Alexander Zverev soffre ma alla fine batte Atmane e stacca il pass per il turno successivo. Il tedesco si impone 7-6(4), 7-6(8) al termine di una partita combattuta, nella quale il francese riesce a tenere testa al numero uno del seeding fino all’ultimo punto.
Atmane, reduce dal successo contro Tomás Martín Etcheverry, conferma il buon momento e mette in campo una prestazione di carattere. Il classe 2002, che sul cemento ha raccolto 12 vittorie in 24 incontri in questa stagione, costringe Zverev a due tie-break, senza però riuscire a piazzare il colpo.
Il tedesco, campione a Cincinnati nel 2021, prosegue così il suo cammino in un torneo privo di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Zverev diventa quindi uno dei principali candidati al titolo e cerca risposte importanti in vista dello US Open, anche alla luce dei dubbi sulla presenza dei due principali protagonisti del tennis mondiale.