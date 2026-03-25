Masters 1000 Madrid 2026: il Santiago Bernabeu prestato al tennis

Una notizia molto affascinante riguarda il Masters 1000 di Madrid 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Per la prima settimana di torneo, infatti, lo storico stadio Santiago Bernabeu che solitamente ospita le partite casalinghe del Real Madrid, verrà convertito in uno stadio da tennis. Al suo interno, da giovedì 23 aprile a giovedì 30 aprile ci saranno dei campi di allenamento. A consentire questo suggestivo incrocio tra calcio e tennis contribuirà anche il calendario de La Liga, il massimo campionato calcistico spagnolo. Difatti, il Real Madrid dopo la disputa del match casalingo contro l’Alaves mercoledì 22 aprile, giocherà tre partite consecutive in trasferta. Anche in caso di eventuale passaggio in semifinale di Champions League (previste il 28 e 29 aprile), i madrileni giocherebbero in trasferta l’andata.

Inoltre, c’è anche un aspetto logistico a favorire l’utilizzo dello stadio come campo da allenamento. I tennisti dormono in un albergo che è a 5 minuti a piedi dallo stadio, mentre la Caja Magica (sede ufficiale del torneo madrileno) è molto più lontana, con annessi problemi di traffico. Inoltre, il Real ha investito oltre 1 miliardo di euro per rendere lo stadio utilizzabile 365 giorni all’anno, ma alcuni problemi burocratici hanno impedito di usarlo per i concerti. Dunque si cercano vie alternative per valorizzare l’investimento: lo stadio, al momento, ha ospitato un solo grande evento extra-calcistico con una partita di Nfl (football americano).