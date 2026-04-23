Masters 1000 Madrid 2026, Monfils: “Voglio farmi trovare pronto e competitivo a Parigi”

Gael Monfils, in zona mista al termine della sua ultima partita al Masters 1000 di Madrid, ha raccontato le sensazioni dopo la sconfitta contro Camilo Ugo Carabelli per 6-3 6-4, in quello che è stato il suo ultimo match nel torneo spagnolo. Il francese, che ha già annunciato il ritiro a fine stagione, continua così il suo percorso negli ultimi appuntamenti della carriera.

Una partita complicata, anche a causa di qualche problema fisico e di una condizione non ottimale, elementi che si sono visti nel corso del match. Nonostante questo, il pubblico gli ha riservato una lunga e sentita ovazione al termine dell’incontro, in un momento carico di emozione.

IL MATCH

Sulla partita, Monfils è stato diretto: “Oggi è stata dura, ovviamente. Il mio avversario ha giocato molto meglio di me. Sulla terra per me è sempre complicato, arrivare sulla palla è più difficile e lui oggi ha sfruttato questa cosa. Ho cercato di restare a galla con il servizio, soprattutto nel secondo set, ma non è bastato. Adesso voglio lavorare tanto dal punto di vista fisico per farmi trovare pronto a giocare al meglio dei cinque set a Roland Garros e provare a fare più partite possibili”.

IL FUTURO

Ai media ha parlato anche del futuro e del possibile legame con il tennis dopo il ritiro: “Non proprio. Resterò comunque vicino al tennis, anche perché mia moglie (Svitolina ndr), continuerà a giocare, quindi terrò un occhio su questo mondo. Ma io personalmente, al momento, non credo”.

Infine, uno sguardo a quello che sarà l’omaggio previsto a Parigi per la sua ultima partecipazione: “Sarà un grande evento. Le mie aspettative sono quelle di farmi trovare pronto, offrire un bello spettacolo ed essere competitivo. Poi il resto viene da sé: sarà divertimento, sarà gioia, e non vedo l’ora”.