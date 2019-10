Fabio Fognini avanza e sembra non volersi più fermare.

Il tennista azzurro si è preso la rivincita su Kharen Khachanov, che lo aveva battuto a Pechino, raggiungendo per la prima i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Partita magistrale per il taggiasco, riuscito a muovere il russo con sapienza rimanendo solido dal punto di vista mentale nei punti focali di match. Score che si è attestato sul 6-3 7-5, a testimonianza della bontà del tennis espresso dal numero 12 del mondo.

Per un posto in semifinale Fabio dovrà sfidare Daniil Medvedev, probabilmente il giocatore più “caldo” di questo scorcio di stagione.

Centra i quarti di finale anche uno straordinario Matteo Berrettini, che giocherà per la prima volta per un posto in semifinale, con il vincente tra Basilashvili e Thiem, in un torneo Master 1000. Il tennista romano, in quasi due ore di gioco, ha avuto la meglio dello spagnolo Roberto Bautista Agut, estromesso con il punteggio finale di 7-6(5) 6-4.

