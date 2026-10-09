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Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 ottobre con Alcaraz e Darderi in campo

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
2 Min Read
Carlos Alcaraz allo US Open 2026 contro Roman Safiullin
Carlos Alcaraz - Foto Mathias Schulz/ipa-agency

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 10 ottobre, quarta giornata del tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Esordio per le teste di serie della parte bassa del main draw, dove spicca Carlos Alcaraz, numero due del seeding che farà il suo debutto contro Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Matteo Arnaldi, che dopo l’esordio vincente contro Bernard Tomic se la vedrà con Taylor Fritz, e Luciano Darderi, che debutterà invece contro Stefanos Tsitsipas.

Il programma completo

STADIUM COURT
Ore 06.00 – Ugo Carabelli vs (4) Auger-Aliassime
a seguire – (WC) Bu vs (20) Ruud
non prima delle 12.00 – J.M. Cerundolo vs (2) Alcaraz
a seguire – Baez vs (17) Vacherot

GRANDSTAND 2
Ore 06.00 – (5) Medvedev vs Struff
a seguire – Arnaldi vs (11) Fritz
a seguire – (8) Fils vs (Q) Kotov
a seguire – (18) Darderi vs Tsitsipas

SHOW COURT 3
Ore 06.00 – Tirante vs (12) Jodar
a seguire – Arends/Johnson vs Melo/Zverev
a seguire – (14) Tien vs Svajda
a seguire – (15) Paul vs Vallejo

COURT 4
Ore 06.00 – (22) Lehecka vs Borges
a seguire – (29) Tabilo vs Carreno Busta
a seguire – Liutarevich/Medvedev vs Bublik/Shelton
non prima delle 11.00 – van de Zandschulp vs (31) Michelsen

COURT 7
Ore 06.00 – Nouza/Venus vs Nys/Roger-Vasselin
a seguire – (Q) Svrcina vs (28) Etcheverry
a seguire – (WC) Zhang/Zhou vs Frantzen/Haase
a seguire – (32) Buse vs Bergs

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