Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 ottobre. Tocca a Cobolli e Musetti

Venerdì 9 ottobre inizia il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2026, di conseguenza tocca alle prime teste di serie. In campo Alexander Zverev e Ben Shelton, rispettivamente numeri 1 e 3 del seeding. Con loro anche tanti italiani: Flavio Cobolli (6) se la vede con Adrian Mannarino, Lorenzo Musetti (24) esordisce contro Yi Zhou, e Matteo Berrettini affronta Brandon Nakashima (16). Di seguito il programma completo con gli orari e l’ordine di gioco.
Il programma completo
STADIUM COURT
Ore 06.00 – (3) Shelton vs Altmaier
a seguire – (1) Zverev vs (WC) Wu
non prima delle 12.00 – (10) Djokovic vs Hurkacz
a seguire – (WC) Zhou vs (24) Musetti
GRANDSTAND 2
Ore 06.00 – Mannarino vs (6) Cobolli
a seguire – Hanfmann vs (7) Tiafoe
a seguire – (9) de Minaur vs Molcan
a seguire – (19) Bublik vs Machac
SHOW COURT 3
Ore 06.00 – (Q) Sakamoto vs (23) Rublev
a seguire – Berrettini vs (16) Nakashima
a seguire – (26) Khachanov vs Fery
a seguire – Kecmanovic vs (13) Mensik
COURT 4
Ore 06.00 – Gea vs (30) Humbert
a seguire – Halys vs (27) Blockx
a seguire – (25) Davidovich Fokina vs Brooksby
a seguire – (21) F. Cerundolo vs (Q) Safiullin