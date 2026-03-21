Miami nel segno della storia: cinque teenager vincono un match di singolare

Il Masters 1000 di Miami 2026 ha tra i suoi protagonisti alcuni teenager da tenere d’occhio per il futuro. Non solo il 2009 francese Moise Kouamé e il già affermato Joao Fonseca (2006), ma anche lo spagnolo Rafel Jodar (2006), lo statunitense Darwin Blanch (2007) e il giapponese Rei Sakamoto (2006). Ognuno di loro ha vinto il suo match di esordio in Florida eguagliando un record: il maggior numero di teenager capaci di vincere una partita di singolare nello stesso Masters 1000.

I precedenti

È la nona volta che succede dal 1990, tuttavia non accadeva dal 2007, proprio a Miami. In quell’occasione i giovani temibili furono Juan Martin del Potro, Evgeny Korolev, Sam Querret, Novak Djokovic e Andy Murray. Tutti e cinque vinsero almeno un match sia ad Indian Wells che a Miami. Insomma, un gruppetto da cui sono usciti tennisti di un certo livello.

Ogni volta che si è verificata questa coincidenza delle cinque vittorie da parte di under 19, c’erano nel novero dei protagonisti dei nomi che avrebbero poi fatto la storia del tennis. Per esempio, a Cincinnati 1990 c’erano Michael Chang, Pete Sampras e Jim Courier. Gli ultimi due che replicarono quell’anno a Indian Wells in compagnia di Goran Ivanisevic, Andre Agassi e Sergi Bruguera.

Roger e Rafa

Anche a Miami 2000 si verificò questa particolare coincidenza. Tra i protagonisti ci furono Andy Roddick, Roger Federer e Lleyton Hewitt. Non poteva mancare Rafael Nadal che si inserì nei cinque teenager capaci di vincere almeno un match ad Indian Wells 2006 in compagnia di Richard Gasquet, Gael Monfils, Murray e Korolev. Insomma, molti di quelli che sono riusciti in questa precoce affermazione, sono poi diventati campioni capaci di scrivere pagine indelebili della storia sportiva.

Curiosamente delle nove occasioni citate, quattro si sono verificate a Miami e tre ad Indian Wells, con il Sunshine Double che rappresenta una vetrina importante per i teenager. Particolare anche che né Carlos Alcaraz, né Jannik Sinner figurino in questa speciale graduatoria relativa ai teenager capaci di vincere contemporaneamente un match a livello 1000.