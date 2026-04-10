Ruud si ferma a Monte-Carlo: allarme in vista di Madrid

Come un fulmine a ciel sereno, il ritiro di Casper Ruud, uno dei giocatori più attesi in questa fase della stagione, dal Masters 1000 di Montecarlo complica il prosieguo del periodo su rosso, indubbiamente il preferito dal norvegese. L’ex numero 2 del ranking ATP stava esprimendo un buon tennis negli ottavi di finale contro Felix Auger-Aliassime, dove si trovava anche avanti di un break nel primo set, fino a quando non ha iniziato ad accusare un fastidio al polpaccio.

La situazione è degenerata piuttosto rapidamente, conducendo il tennista canadese a una pressoché insperata rimonta (considerato il livello di tennis mostrato da Ruud) e alla conquista del primo set per 7-5. Il norvegese si è poi ritirato dopo quattro giochi nel secondo parziale.

Un momento non ideale per infortunarsi, visto che, tra qualche settimana, Ruud sarà chiamato a difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno con la vittoria del Masters 1000 di Madrid. Un momento altissimo della carriera del norvegese che, però, adesso si trova di fronte a un problema che potrebbe compromettere non solo il torneo della capitale spagnola, per il quale sarà importante recuperare, ma anche il resto della stagione su terra battuta. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli esami strumentali per chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero.