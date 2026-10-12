Shanghai, Tommy Paul ferma il campione in carica Vacherot: il monegasco eliminato al terzo turno

Si ferma al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai il cammino di Valentin Vacherot. Il tennista monegasco, campione in carica dopo il trionfo del 2025 contro il cugino Arthur Rinderknech, è stato sconfitto da Tommy Paul con il punteggio di 6-4, 6-2. Dopo aver superato Sebastián Báez all’esordio per 6-4, 7-6(5), il tennista classe 1998 non è riuscito a ripetersi contro lo statunitense, autore di una prestazione convincente.

Lo statunitense ha gestito l’incontro con grande solidità, imponendo il proprio ritmo e sfruttando le occasioni nei momenti decisivi. Vacherot ha faticato a trovare continuità, mentre Paul si è dimostrato più efficace negli scambi e nelle situazioni importanti, chiudendo la partita in poco meno dj un’ora e mezzo. Per Paul arriva così la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà Zizou Bergs, reduce dalla prestigiosa vittoria contro Carlos Alcaraz per 7-5, 7-6(4). Il belga ha firmato una delle vittorie più importanti del torneo fino a questo momento, eliminando la seconda testa di serie.

L’eliminazione ha conseguenze pesanti anche sulla classifica mondiale di Valentin Vacherot. Il monegasco era chiamato a difendere i 1.000 punti conquistati dodici mesi fa con la storica vittoria a Shanghai. Dopo la sconfitta odierna, il tennista scende virtualmente dal 14º al 32º posto mondiale, con una perdita di 18 posizioni. Il suo bottino passa da 2.450 a 1.480 punti, per un saldo negativo di 970 punti rispetto alla situazione precedente.

Un “ridimensionamento” dopo l’impresa della passata stagione, quando il monegasco, partito dalle qualificazioni, aveva conquistato il primo Masters 1000 della carriera battendo in finale il cugino Arthur Rinderknech. Questa volta il percorso si interrompe al terzo turno, mentre Tommy Paul prosegue la propria corsa nel torneo cinese.