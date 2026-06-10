ESCLUSIVA – Musetti non giocherà il Queen’s. Lesione di secondo grado e corsa contro il tempo per Wimbledon

Lorenzo Musetti non giocherà l’ATP 500 del Queen’s e adesso è corsa contro il tempo per Wimbledon. Si prolungano i tempi d’attesa per il carrarino, che agli ultimi Internazionali BNL d’Italia ha rimediato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio piuttosto simile a quello accusato nel quarto di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic.

Dopo aver rinunciato al Roland Garros, torneo in cui avrebbe dovuto difendere la semifinale raggiunta nel 2025, Musetti è sceso alla sedicesima posizione del ranking mondiale. Lorenzo e il suo team stanno lavorando per accelerare il recupero, ma il rientro dovrà slittare ancora di qualche settimana: il numero 3 d’Italia non sarà infatti ai nastri di partenza del Queen’s, torneo nel quale era stato finalista nel 2024 e al quale aveva già dovuto rinunciare lo scorso anno, prima di forzare il rientro a Wimbledon e uscire all’esordio contro Nikoloz Basilashvili. Il rischio è che il copione si ripeta anche quest’anno. Musetti, infatti, non è iscritto né a Eastbourne né a Mallorca e punta direttamente a Wimbledon, torneo al quale però la sua presenza non è ancora certa. In caso di partecipazione, sarebbe il suo primo e unico appuntamento sull’erba in questa stagione.

Per quanto riguarda il Queen’s, al momento non ci saranno italiani in tabellone. Si è infatti cancellato anche Luciano Darderi, reduce da un intervento alle tonsille effettuato in Argentina. Per lui, comunque, resta al momento confermata la partecipazione all’ATP 250 di Mallorca.