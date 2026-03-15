Sinner vince Indian Wells e accorcia le distanze da Alcaraz: come cambia la classifica ATP

Il primo titolo del 2026 di Jannik Sinner è arrivato in California. Grazie al successo in finale su Daniil Medvedev, l’azzurro si è laureato campione del Masters 1000 di Indian Wells, completando la sua collezione di titoli prestigiosi sul cemento. Per Sinner si tratta di una vittoria importante in chiave fiducia dopo le sconfitte di Melbourne e Doha, ma anche in chiave ranking. I 1.000 punti gli consentiranno infatti di accorciare le distanze dal leader mondiale Carlos Alcaraz. Ecco come cambia la classifica ATP.

Il ranking aggiornato

Sinner recupera ben 1.000 punti ad Alcaraz, salendo a quota 11.400. Per l’eventuale sorpasso, però, bisognerà ancora attendere poiché lo spagnolo è saldamente in vetta con 13.550 punti. Nessun cambiamento in vista neppure nel Masters 1000 di Miami, dove lo scorso anno Carlos fu sconfitto all’esordio e di fatto avrà dunque tutto da guadagnare, proprio come Jannik.