Sarà Daniil Medvedev a prendere il posto di Jannik Sinner nel Six Kings Slam 2026. Difatti, il torneo ricco torneo di esibizione di Riad, in programma dal 27 al 30 dicembre, non vedrà in campo il vincitore delle edizioni 2024 e 2025 che si è recentemente operato al ginocchio destro per risolvere lo problematiche che lo hanno tenuto lontano dai campi da luglio in poi.

L’italiano aveva annunciato un primo forfait, che aveva portato Learner Tien e subentrare nel Six Kings Slam. In seguito allo spostamento del torneo negli ultimi giorni dell’anno per i noti motivi geopolitici, il 7 volte campione Slam sembrava poter riprendere il suo ruolo tra i protagonisti. A seguito della decisione di operarsi, però, si è resa necessaria una nuova sostituzione. Se in un primo momento sembrava nuovamente Tien il candidato principale, è poi stata ufficializzata la partecipazione del tennista russo.

Medvedev sui propri canali social ha scritto: “Contento di tornare a Riad per il Six Kings Slam. Auguro a Jannik un pronto recupero“. L’esibizione di Riad sarà visibile in live streaming su Netflix. I partecipanti, oltre a Medvedev, saranno: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Novak Djokovic.