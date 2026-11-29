Rafa Jodar ha accusato un problema fisico alla caviglia destra durante il match di Coppa Davis contro Lorenzo Musetti e ha richiesto un medical time out. Sul punteggio di 6-5 30-30 in favore dell’azzurro, il classe 2006 spagnolo ha accusato un problema alla caviglia dopo una corsa verso la propria destra per colpire di dritto. Non c’è stata alcuna torsione, ma il madrileno ha ricevuto un bendaggio all’articolazione. L’augurio è che non sia niente di grave e che non sia necessario il ritiro.

AGGIORNAMENTO 16:40 – Lo spagnolo si aggiudica il primo set al tie-break: 7-4 il punteggio finale.

AGGIORNAMENTO 16:29 – Nonostante qualche smorfia di dolore, Jodar ha tenuto il servizio: il primo set sarà deciso dal tie-break.

AGGIORNAMENTO 16:27 – Lo spagnolo ha ripreso con un ace.

AGGIORNAMENTO 16:26 – Jodar è regolarmente tornato in campo dopo il medical time out, il match è ricominciato.