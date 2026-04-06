Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Sinner e Alcaraz s’incontrano: il saluto tra i due (VIDEO)

La solita cordialità ha contraddistinto l’incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in occasione del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. I due si sono incrociati su uno dei campi d’allenamento del Country Club nel Principato e si sono salutati tra sorrisi e risate. Dopo una calorosa stretta di mano, mentre l’azzurro lasciava il campo i due si sono dati appuntamento a più tardi. Entusiasti i fan sui social, che dimostrano di apprezzare il buon sangue che scorre tra i due migliori tennisti al mondo. Di seguito il video.