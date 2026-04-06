AtpNews

Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Sinner e Alcaraz s’incontrano: il saluto tra i due (VIDEO)

By Antonio Sepe
1 Min Read
Alcaraz e Sinner - Foto Anthony Behar/SipaUSA
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

La solita cordialità ha contraddistinto l’incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in occasione del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. I due si sono incrociati su uno dei campi d’allenamento del Country Club nel Principato e si sono salutati tra sorrisi e risate. Dopo una calorosa stretta di mano, mentre l’azzurro lasciava il campo i due si sono dati appuntamento a più tardi. Entusiasti i fan sui social, che dimostrano di apprezzare il buon sangue che scorre tra i due migliori tennisti al mondo. Di seguito il video.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS