Tabellone Masters 1000 Shanghai 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai, torneo in programma dal 7 al 18 ottobre. Dopo il forfait di Jannik Sinner, ancora fermo per l’infortunio al ginocchio destro, saranno cinque gli azzurri al via. Nella parte alta ci sono Matteo Berrettini che farà il suo esordio contro Aleksandar Kovavecic, oltre a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti che in qualità di teste di serie, rispettivamente la 6 e la 24, beneficeranno di un bye per il primo turno. Nella parte bassa compaiono invece Luciano Darderi, testa di serie numero 18 che attende al secondo turno Stefanos Tsitsipas o un qualificato, e Matteo Arnaldi, che farà invece il suo debutto contro un qualificato.
TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
(1) Zverev vs Bye
(WC) Wu vs Qualificato
Halys vs Qualificato
Bye vs (27) Blockx
(19) Bublik vs Bye
(WC) Zhang Vs Machac
Kovacevic vs Berrettini
Bye vs (16) Nakashima
(9) De Minaur vs Bye
Molcan vs Qualificato
Trungelliti vs Qualificato
Bye vs (23) Rublev
(26) Khachanov vs Bye
Fery vs Cilic
Mannarino vs Qualificato
Bye vs (6) Cobolli
(3) Shelton vs Bye
Rune vs Altmaier
Gea vs Faria
Bye vs (30) Humbert
(21) F. Cerundolo vs Bye
Hijikata vs Qualificato
(WC) Shimabukuro vs Kecmanovic
Bye vs (13) Mensik
(10) Djokovic vs Bye
Hurkacz vs Duckworth
Qualificato vs Yi Zhou [WC]
Bye vs (24) Musetti
(25) Davidovich Fokina vs Bye
Munar vs Brooksby
Hanfmann vs Majchrzak
Bye vs (7) Tiafoe
PARTE BASSA
(8) Fils vs Bye
Qualificato vs Griekspoor
van de Zandschulp vs Merida
Bye vs (31) Michelsen
(22) Lehecka vs Bye
Borges vs Diaz Acosta
Tirante vs Medjedovic
Bye vs (12) Jodar
(14) Tien vs Bye
Marozsan vs Svajda
Van Assche vs (WC) Bu
Bye vs (20) Ruud
(29) Tabilo vs Bye
Navone vs Carreno Busta
Carabelli vs Qualificato
Bye vs (4) Auger-Aliassime
(5) Medvedev vs Bye
Landaluce vs Struff
Norrie vs Shapovalov
Bye vs (28) Etcheverry
(18) Darderi vs Bye
Qualificato vs Tsitsipas
Qualificato vs Arnaldi
Bye vs (11) Fritz
(15) Paul vs Bye
Vallejo vs Royer
Giron vs Baez
Bye vs (17) Vacherot
(32) Buse vs Bye
Kopriva vs Bergs
J.M. Cerundolo vs Qualificato
Bye vs (2) Alcaraz