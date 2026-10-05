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Tabellone Masters 1000 Shanghai 2026: tutti gli accoppiamenti

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Flavio Cobolli a Cincinnati nel 2026
Flavio Cobolli - Foto Trent Patterson/ipa-agency.net

È stato sorteggiato il tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai, torneo in programma dal 7 al 18 ottobre. Dopo il forfait di Jannik Sinner, ancora fermo per l’infortunio al ginocchio destro, saranno cinque gli azzurri al via. Nella parte alta ci sono Matteo Berrettini che farà il suo esordio contro Aleksandar Kovavecic, oltre a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti che in qualità di teste di serie, rispettivamente la 6 e la 24, beneficeranno di un bye per il primo turno. Nella parte bassa compaiono invece Luciano Darderi, testa di serie numero 18 che attende al secondo turno Stefanos Tsitsipas o un qualificato, e Matteo Arnaldi, che farà invece il suo debutto contro un qualificato.

TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(1) Zverev vs Bye

(WC) Wu vs Qualificato

Halys vs Qualificato

Bye vs (27) Blockx

(19) Bublik vs Bye

(WC) Zhang Vs Machac

Kovacevic vs Berrettini

Bye vs (16) Nakashima

(9) De Minaur vs Bye

Molcan vs Qualificato

Trungelliti vs Qualificato

Bye vs (23) Rublev

(26) Khachanov vs Bye

Fery vs Cilic

Mannarino vs Qualificato

Bye vs (6) Cobolli

(3) Shelton vs Bye

Rune vs Altmaier

Gea vs Faria

Bye vs (30) Humbert

(21) F. Cerundolo vs Bye

Hijikata vs Qualificato

(WC) Shimabukuro vs Kecmanovic

Bye vs (13) Mensik

(10) Djokovic vs Bye

Hurkacz vs Duckworth

Qualificato vs Yi Zhou [WC]

Bye vs (24) Musetti

(25) Davidovich Fokina vs Bye

Munar vs Brooksby

Hanfmann vs Majchrzak

Bye vs (7) Tiafoe

PARTE BASSA

(8) Fils vs Bye

Qualificato vs Griekspoor

van de Zandschulp vs Merida

Bye vs (31) Michelsen

(22) Lehecka vs Bye

Borges vs Diaz Acosta

Tirante vs Medjedovic

Bye vs (12) Jodar

(14) Tien vs Bye

Marozsan vs Svajda

Van Assche vs (WC) Bu

Bye vs (20) Ruud

(29) Tabilo vs Bye

Navone vs Carreno Busta

Carabelli vs Qualificato

Bye vs (4) Auger-Aliassime

(5) Medvedev vs Bye

Landaluce vs Struff

Norrie vs Shapovalov

Bye vs (28) Etcheverry

(18) Darderi vs Bye

Qualificato vs Tsitsipas

Qualificato vs Arnaldi

Bye vs (11) Fritz

(15) Paul vs Bye

Vallejo vs Royer

Giron vs Baez

Bye vs (17) Vacherot

(32) Buse vs Bye

Kopriva vs Bergs

J.M. Cerundolo vs Qualificato

Bye vs (2) Alcaraz

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