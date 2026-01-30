Australian Open

A che ora si gioca la finale Sabalenka-Rybakina? Data, orario Australian Open 2026

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Aryna Sabalenka a Melbourne nel 2026
Aryna Sabalenka - Foto Rachel Bach/Shutterstock

Aryna Sabalenka affronterà per il terzo titolo negli ultimi quattro anni a Melbourne la kazaka Elena Rybakina, nel rematch dell’ultimo atto del 2023, vinto dalla bielorussa in tre set. Sarà il quindicesimo confronto tra le due, con il parziale che recita 8-6 Sabalenka, che si affronteranno sabato 31 gennaio sulla Rod Laver Arena non prima delle 9.30.

Quattro gli scontri diretti nel 2025 con due vittorie per parte: finale WTA Finals e quarti WTA 1000 Cincinnati di Rybakina, quarti WTA 1000 Wuhan, quarti WTA 500 Berlino di Sabalenka, che parte favorita, ma potrebbe soffrire il tennis tutto all’attacco della 26enne kazaka.

 

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS