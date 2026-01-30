A che ora si gioca la finale Sabalenka-Rybakina? Data, orario Australian Open 2026

Aryna Sabalenka affronterà per il terzo titolo negli ultimi quattro anni a Melbourne la kazaka Elena Rybakina, nel rematch dell’ultimo atto del 2023, vinto dalla bielorussa in tre set. Sarà il quindicesimo confronto tra le due, con il parziale che recita 8-6 Sabalenka, che si affronteranno sabato 31 gennaio sulla Rod Laver Arena non prima delle 9.30.
Quattro gli scontri diretti nel 2025 con due vittorie per parte: finale WTA Finals e quarti WTA 1000 Cincinnati di Rybakina, quarti WTA 1000 Wuhan, quarti WTA 500 Berlino di Sabalenka, che parte favorita, ma potrebbe soffrire il tennis tutto all’attacco della 26enne kazaka.