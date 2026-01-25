Australian Open 2026, Bublik: “Campo lentissimo, De Minaur ha meritato la vittoria”

“Penso che Alex abbia giocato una grande partita, mentre le condizioni non erano proprio adatte a me. Ho giocato tutte le partite sulla Margaret Court Arena che era piuttosto veloce, mentre la Rod Laver Arena era un po’ lento. Ma lui è stato il miglior giocatore in campo e ha meritato di vincere. Io invece farò del mio meglio per crescere e tornare più forte“. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Alexander Bublik dopo la sconfitta contro Alex De Minaur negli ottavi dell’Australian Open 2026.

“Pensavo che le condizioni della Rod Laver Arena sarebbero state simili a quelle degli altri campi, invece il campo era uno dei più lenti su cui abbia mai giocato. Non è una scusa ma un dato di fatto. E poi è colpa mia che non mi sono adattato in fretta come avrei dovuto – ha proseguito il kazako – Penso di aver servito bene, ma credo che il punteggio dica quanto dura sia stata per me. Fino a oggi non avevo mai perso un set e in un colpo solo ne ho persi tre di fila. Ora mi prenderò qualche giorno di vacanza per resettare la mente e poi tornerò a lavorare“.

Bublik ha poi proseguito l’analisi: “Inizialmente credo che Alex non stesse rispondendo molto bene. L’ho affrontato spesso e sbagliava risposte sulla seconda di servizio come non aveva mai fatto. Io però facevo punti grazie ai suoi gratuiti, quindi non appena ha smesso di sbagliare per me si è fatta davvero dura“. Infine, una chiosa sul pubblico australiano: “Onestamente non mi sono sentito tanto odiato, anzi mi sono divertito ed è stata una bellissima esperienza. Provate invece a giocare contro un francese a Parigi, ma a Bercy e non al Roland Garros. C’è gente che si alza in piedi per applaudire e urlare dopo che hai sbagliato una prima di servizio. Non ci sarà mai una situazione peggiore“.