Australian Open 2026, Medvedev: “Tien ha giocato troppo bene, non trovavo soluzioni”

Daniil Medvedev non ha cercato scuse dopo la sconfitta agli ottavi dell’Australian Open 2026 contro Learner Tien: “Ha giocato troppo bene per me. Ovviamente avrei potuto fare di meglio visto il punteggio con cui ho perso, ma lui ha giocato un’ottima partita e non sono riuscito a eguagliare il suo livello“. Neppure i cinque set del match precedente con Marozsan hanno avuto un impatto: “Sicuramente è stato un incontro intenso, ma non è durato nemmeno quattro ore. Per me oggi non era una questione di gambe, ma solo di tennis. Fisicamente stavo bene“.

Sconfitto da Tien a Melbourne anche nel 2025, il russo ha faticato a paragonare i due match: “In generale direi che sto giocando molto meglio quest’anno, ma guardando il punteggio forse ho giocato meglio nella stagione passata. Onestamente non so rispondere. Lui mi ha surclassato e non è una bella sensazione, ma non devo concentrarmi su questa partita negativa bensì sugli ultimi tornei in generale e continuare a lavorare“.

Medvedev ha poi ammesso di essere rimasto sorpreso dall’avversario: “Ha giocato alla grande, in modo super aggressivo. Anche quando io colpivo bene, lui rispondeva meglio. Non ho trovato molte soluzioni in campo e non mi è capitato spesso nella mia vita di provare questa sensazione. Ma può succedere. Nel suo tennis ha funzionato tutto e un paio di volte anche a me è successo. Probabilmente avrei dovuto fare qualcosa di meglio per cercare di disturbare il suo ritmo“.

Sul disperato servizio da sotto nel secondo set invece: “Ho provato a fare qualcosa per mandarlo fuori ritmo. Avrei potuto chiedere un medical time out ma non volevo farlo. Ma alla fine ho capito che anche se avessi cambiato in continuazione posizione al servizio le cose sarebbero andate allo stesso modo“.

Infine, sulla differenza principale rispetto a quando raggiungeva le finali Slam: “Forse il servizio era un po’ più preciso, ma non ho una risposta. L’unica cosa che mi viene in mente è il servizio, un colpo con cui ho faticato fin dal primo turno qui a Melbourne. Non riuscivo a far scoppiare la pallina, tanto che la velocità era più bassa rispetto a Brisbane ad esempio. Credo di essere stato sfavorito dalle palle pesanti“.